بالخطوات.. ديوان المظالم يشرح خدمة إثبات الحضور إلكترونيًّا
بمحاكم الاستئناف الإدارية عبر نظام معين

بالخطوات.. ديوان المظالم يشرح خدمة إثبات الحضور إلكترونيًّا

2019/11/06
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح ديوان المظالم، أن خدمة إثبات الحضور بمحاكم الاستئناف الإدارية عبر نظام معين، هي خدمة من خدمات نظام معين الإلكتروني تمكن المترافع من طلب إثبات حضوره لجلسة قضائية بمحاكم الاستئناف الإدارية إلكترونيًّا.

وأوضح الديوان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة تهدف للاستغناء عن طلب ما يثبت حضور الجلسة القضائية من الدائرة، وتوفير وقت وجهد الحاضر والمحكمة.

وأفاد بأن خطوات الاستفادة من الخدمة، تتضمن: الدخول على نظام معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، وإدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، وإدخال رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام، ثم اختيار خدمة (إثبات حضور)، وتعبئة بيانات الدعوى والجلسة وطباعة إثبات الحضور من خلالها.

وأشار إلى أنه يمكن التحقق من صحة المستند بالدخول على خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات في نظام معينة، كما أنه يجب تسجيل الدخول على نظام معين بحساب مفعل للاستفادة من هذه الخدمة.

 


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