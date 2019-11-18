بالخطوات.. كيف تشارك في اكتتاب أرامكو؟

المواطن - الرياض

انطلقت بالأمس عملية الاكتتاب بأسهم أرامكو على سعر 32 ريالاً للأفراد، وذلك حتى نهاية الـ28 من نوفمبر.

ويستطيع المواطنون السعوديون الاكتتاب عن أفراد أسرهم، ومن بينهم الأطفال.

كذلك سيحصل المواطن السعودي الذي يحتفظ بأسهمه بشكل متواصل من أول أيام الإدراج ولمدة 180 يوماً على أسهم مجانية: سهم لكل 10 أسهم بما لا يزيد عن 100 سهم.

كيف تسير عملية الاكتتاب؟

ويشترط للاكتتاب أن يكون لديك حساب نشط لدى إحدى الجهات المستلمة لاكتتاب الأفراد، أي في أحد البنوك التالية: الأهلي – الإنماء – العربي الوطني – ساب – السعودي الفرنسي – الرياض – الجزيرة – البلاد – الراجحي – سامبا – السعودي للاستثمار ، إضافة إلى جي آي بي كابيتال.

ولكن، وقبل اتخاذ القرار، ينبغي عليك الاطلاع بالتفصيل على نشرة الإصدار، ولمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع بنكك.

إذا قررت المضي قدماً بالاكتتاب، يمكنك التقدم بالطلب وعبر عدة وسائل تعتمد على بنكك: زيارة الفرع، أو التقدم بالطلب عبر الهاتف، أو الموقع الإلكتروني للبنك، أو أجهزة الصراف الآلي.

علما أن الطلب بحد ذاته، سيكون متوفراً لدى البنوك المستلمة والتي ذكرناها سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب هو عند الحد الأعلى من نطاق التسعير.

وإذا تم تسعير السهم بأقل من الحد الأعلى، سيتم استلام الفرق بين ما دفعته وسعر السهم، أو الحصول على أسهم إضافية بالمبالغ المتبقية لديك. علماً أن السعر النهائي سيتحدد في الـ5 من ديسمبر.

عدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها

ولكن هل من حد أعلى لعدد الأسهم التي يمكنك الاكتتاب بها؟ الجواب: لا، ولكن يجب لا تقل عن عشرة، أو مضاعفات الرقم 10 أيّ 10 أسهم، 20 أو 30…

ولكن تذكر أن عدد الأسهم التي تقرر الاكتتاب بها، لا يعني أنك ستحصل عليها كاملة.

إذ يعتمد تخصيص الأسهم على عدد الأفراد المتقدمين للاكتتاب وكمية الأسهم التي تقدموا بطلبها.

كلما زاد عدد المكتتبين والأسهم التي طلبوا الاكتتاب بها، قل عدد الأسهم التي ستحصل عليها، والعكس صحيح.