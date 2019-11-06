بالصدفة .. كارول سماحة في الأردن!

بالصدفة .. كارول سماحة في الأردن!

2019/11/06
الساعة 8:29 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
طباعة
المواطن - متابعة

تستعد الفنانة والمطربة اللبنانية كارول سماحة لإطلاق فيلمها الجديد “بالصدفة” في السينمات العربية، بعد نجاحه داخل لبنان.

وأعلنت كارول سماحة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن العرض الأوّل للفيلم في الأردن سيكون يوم 8 نوفمبر الجاري في “سينما تاج” بالعاصمة عمان.

ومن المقرر أن تحضر كارول سماحة العرض مع الجمهور ومحبّيها في الأردن في احتفالية ضخمة سيحضرها أهل الصحافة والإعلام هناك.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أول أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك، وهو من كتابة كلوديا مرشيان، وإخراج باسم كريستو.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • رئيس الوزراء الأردني لأولياء الأمور : “حقكم علينا “
    •
  • الملك عبدالله الثاني : أمن السعودية من أمن الأردن
    •
  • الأردن ينكس الأعلام حدادًا على السبسي
    •
  • فيديو.. أردني يعنف ابن شقيقته ” عض الكندرة”
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :