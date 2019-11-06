بالصدفة .. كارول سماحة في الأردن!

المواطن - متابعة

تستعد الفنانة والمطربة اللبنانية كارول سماحة لإطلاق فيلمها الجديد “بالصدفة” في السينمات العربية، بعد نجاحه داخل لبنان.

وأعلنت كارول سماحة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن العرض الأوّل للفيلم في الأردن سيكون يوم 8 نوفمبر الجاري في “سينما تاج” بالعاصمة عمان.

ومن المقرر أن تحضر كارول سماحة العرض مع الجمهور ومحبّيها في الأردن في احتفالية ضخمة سيحضرها أهل الصحافة والإعلام هناك.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أول أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك، وهو من كتابة كلوديا مرشيان، وإخراج باسم كريستو.