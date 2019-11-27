بالفيديو والصور.. الإمارات تحتفي بالضيف الكبير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني.

مراسم استقبال رسمية:

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة.

وأُجريت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية ومميزة في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية.

4 مذكرات تفاهم:

وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي توقيع 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات إستراتيجية أثناء اجتماع المجلس التنسيقي.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم، انطلاق الدورة الثانية من اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تعاون في شتى المجالات:

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًّا وتنمويًّا ومعرفيًّا وعسكريًّا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

يذكر أن المجلس كان قد عقد اجتماعه الأول في جدة العام الماضي، وشهد الاجتماع الإعلان عن إستراتيجية العزم التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًّا وتنمويًّا وعسكريًّا عبر 44 مشروعًا إستراتيجيًّا مشتركًا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرًا لتنفيذها.