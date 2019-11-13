بايرن ميونيخ يُطارد جوارديولا

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مجددًا مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدريب الفريق الأول، بعد إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب النادي البافاري مؤخرًا.

جدير بالذكر أن جوارديولا انضم إلى قائمة المرشحين لتدريب البايرن، وهم “البرتغالي جوزيه مورينيو، الهولندي إيريك تين هاج، الألماني توماس توخيل، الألماني رالف رانجنيك”.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية: إن جوارديولا زار بايرن ميونيخ منذ أشهر ويفكر بجدية في العودة للنادي البافاري مستقبلًا.

وقيل: إن جوارديولا وأسرته لا يشعرون بالراحة في مدينة مانشستر البريطانية؛ مما جعل البايرن يتدخل من أجل التعاقد مع المدرب الإسباني نجم برشلونة الأسبق.

وكان جوارديولا سبق له تدريب البايرن في الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.