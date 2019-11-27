بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد في زيارة رسمية إلى الإمارات

بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد في زيارة رسمية إلى الإمارات

2019/11/27
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30 / 3 / 1441هـ الموافق 27 / 11 / 2019م ، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعددٍ من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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