بثلاثية .. نجران يصعد لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

بثلاثية .. نجران يصعد لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

2019/11/07
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي نجران في الصعود إلى دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على نادي الخلود بثلاثية دون رد.

وتقدم نجران بالهدف الأول عبر اللاعب كارلوس كوبيتي في الدقيقة الـ10 من ركلة جزاء ثم أضاف اللاعب باتريك فييرا الهدف الثاني لنادي نجران في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق نجران الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد السهيل في الدقيقة الحادية والتسعين.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز نجران بثلاثية دون رد ليتأهل لدور الـ32 رفقة أندية الشعلة والطائي والاتفاق وضمك.

وتُقام خمس مباريات غدًا الجمعة في دور الـ64 ببطولة كأس الملك وهي كالتالي:

1. الدرعية والخليج.

2. العين والسد.

3. النهضة والأخدود.

4. العربي والباطن.

5. الاتحاد والرياض.


‎وسوم

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