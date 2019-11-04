بثنائية في الوصل.. #الاتحاد إلى ربع نهائي كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز العميد بهدفين دون رد.

الاتحاد ضد الوصل:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي بضغط كبير من لاعبي العميد، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك حتى الدقيقة 28، عندما حصل على ركلة جزاء سددها الصربي ألكسندر بريجوفيتش بنجاح.

وأهدر البرازيلي رومارينيو فرصة تسجيل هدف آخر، وسدد الكرة بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي بتقدم العميد بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل رومارينيو الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 54، سيطر لاعبو العميد على الملعب، وظهروا بمستوى مميز.

واعتمد الفريق الإماراتي على الهجمات المرتدة، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد الوصل بفوز العميد بهدفين نظيفين، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس بنتيجة 4/ 1 بمجموع المباراتين، بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 2/ 1.