بث ليلة سهم على روتانا خليجية وموسيقى .. الليلة

المواطن - الرياض

تنقل قناتا روتانا خليجية وروتانا موسيقى مباشرة على الهواء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة الليلة فعاليات ليلة سهم ضمن موسم الرياض.

ويُحيي ليلة سهم كل من الفنانين: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب.

والمعروف أن سهم هو الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وهو ملحن وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

ظهر الأمير أحمد بن سلطان في أول عمل فني له مع الفنان رابح صقر في أغنية “تحملتك” خلف لقب “سهم”، واستمر لمدة 10 سنوات في الأوساط الفنية باسم مستعار، وكان أول ظهور علني له في يونيو 2019 في سهرة غنائية جمعته بفنانين تغنوا بألحانه منهم المغنية السورية أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس.

وسبق للملحن سهم تقديم العديد من الألحان المميزة منها مع عبدالمجيد عبدالله لو يوم أحد، ناوي تخليني، بريحك، مرتاح لا زاد، يا ما حاولت.

ومع رابح صقر قدم أغنيات عديدة منها، تحملتك، كذا من ربي حبيتك، أنت عارف، تصبر، افترقتوا، منتهى الرقة أزعل عليك، ما في كلامي شي، طريق البداية.

كما غنت له أصالة سواها قلبي، طلبتك لا تحاكيني، لا تخاف، تبي تتركني، قانون كيفك.

وتأتي ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض المتنوعة والتي لاقت إقبالًا واسعًا من قبل شرائح عريضة من الجماهير بمختلف فئاتها.