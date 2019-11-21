بث مباشر للنهائي الآسيوي بجامعة الملك سعود

المواطن - محمد سمعه

دعت جامعة الملك سعود طلابها وموظفيها لحضور البث المباشر لـ مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لـ جامعة الملك سعود عبر تويتر قائلًا: الجامعة تجمعنا، وندعوكم لبث مباشر لمباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بالجامعة يوم الأحد المقبل.

وأضاف حساب الجامعة: كل التوفيق والأمنيات لممثل الوطن بتحقيق اللقب.

وستُقام مباراة الهلال وأوراوا في جولة الإياب بالنهائي يوم 24 نوفمبر في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال وأوراوا انتهى بفوز الهلال بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت في التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وفي وقت سابق، اتخذت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل خطوة جديدة، وذلك من أجل حماية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتذليل كافة العقبات أمامهم قبل مواجهة أوراوا الياباني في طوكيو يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت تقارير إخبارية أن إدارة الهلال طلبت وجود زيادات في كمية الملابس الشتوية بسبب الطقس البارد في العاصمة اليابانية طوكيو.

ولا تُعد خطوة الملابس هي الخطوة الأولى من إدارة الهلال لحماية فريقها قبل مواجهة أوراوا، حيث أقدمت إدارة الهلال على التعاقد مع شركة أمن في العاصمة اليابانية، وذلك من أجل حماية لاعبي الهلال من قدوم الجماهير اليابانية بكثرة حولهم خاصة في فندق الإقامة.

ويُعد تصرف إدارة الهلال مثاليًّا بدرجة كبيرة، وذلك من أجل توفير الحماية والتركيز بشكل كامل للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يوم 24 نوفمبر أمام نادي أوراوا.

وتحاول الإدارة الهلالية تذليل كافة العقبات للفريق من أجل التتويج باللقب الآسيوي الغائب عن الزعيم منذ عام 2000.

الجامعة تجمعنا.. ندعوكم لمتابعة البث المباشر لمباراة #الهلال السعودي و #أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بالجامعة يوم الأحد المقبل. كل التوفيق والأمنيات لممثل الوطن بتحقيق اللقب. pic.twitter.com/gE1iieYmUR — جامعة الملك سعود (@_KSU) November 21, 2019