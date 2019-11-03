بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن اكتتاب أرامكو

بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن اكتتاب أرامكو

2019/11/03
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت شركة أرامكو السعودية، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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