بدء التسجيل بمعهد صامطة الصناعي

المواطن - واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة ، استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1440هـ/1441هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا) .

وأوضح عميد الكلية التقنية بصامطة والمشرف على المعهد أحمد داحش دربشي أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء السيارات وميكانيكا هيكل السيارات واللحام والقطع بالأكسي استلين والقوس المعدني ، وصيانة وحدات تكييف الهواء الصغيرة والمتوسطة ، والإنشاءات الكهربائية .

وبين أن المعهد اشترط في المتقدم ” لمسار الثانوية الصناعية ” أن يكون حاصلًا على شهادة الكفاءة المتوسطة, ولا يقل عمره عن 16 عاما وأن يكون لائقًا طبيًا للتخصص المتقدم له، ومتفرغًا للتدريب, مفيداً أن المعهد يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية ، وشهادة إتمام برنامج معتمدة عند اجتيازه الفترة التدريبية بنجاح.