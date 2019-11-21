بدء الرصد الآلي بطرق نجران الخارجية
لمخالفة حزام الأمان والهاتف

بدء الرصد الآلي بطرق نجران الخارجية

2019/11/21
الساعة 9:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

أكد أمن الطرق أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وذلك على الطرق الخارجية في منطقة نجران اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧/ ٣ / ١٤٤١.

وكان المرور أعلن في وقت سابق عن المدة الزمنية لبداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

يذكر أن المرور قد بدأ في تطبيق الرصد الآلي لهاتين المخالفتين في عدد من المناطق، حيث سيتم التطبيق تدريجيًا بعد تركيب الكاميرات والمعدات اللازمة لذلك.

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