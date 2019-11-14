بدء القبول على وظائف قوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، جندي أول)، وذلك وفق والمؤهلات والتخصصات التالية:
– رقيب أمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة إنجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء).
– وكيل رقيب أمن: الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصصات: (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، إلكترونيات، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية).
– جندي أول أمن: شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في تخصصات: (شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، إلكترونيات وتحكم آلي، تبريد وتكييف، اتصالات).
وبينت القوات أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما في خارج المملكة.
. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.
. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
. إن لا يقل طول المتقدم عن (170سم).
. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
. أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.
. حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.
. أن يكون نوع الدراسة “انتظام”.
. أن لا يقل تقديره عن جيد.
. إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
. تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب، علماً بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات غير الصحيحة.
. ضرورة طباعة طلب الوظيفة الإلكتروني والاحتفاظ بنسخة منه.
وأوضحت القوات أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1441/3/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 1441/3/24هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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