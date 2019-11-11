بدء القبول في المعهد الصناعي بحائل

المواطن - واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة حائل عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام 1440 – 1441هـ للالتحاق بالبرامج التدريبية التي تشمل الحاسب الآلي والكهرباء الإنشائية وميكانيكا السيارات بنزين والتقنية الميكانيكية والتبريد والتكييف والنجارة وقسم تشغيل الآلات والإنتاج التي تؤهل للحصول على درجة الدبلوم الثانوي الصناعي.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة المهندس خلف بن شامان البراك أن القبول متاح لحملة الشهادة المتوسطة بواقع 6 فصول تدريبية وللحاصلين على شهادة الصف الأول والثاني ثانوي بواقع 4 فصول تدريبية, مشيراً إلى أن مسوغات القبول مؤهل الكفاءة المتوسطة فأعلى وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية متفرغاً للتدريب وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً, لافتاً الانتباه إلى أن المتدرب يمنح خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية وشهادة إتمام البرنامج التدريبي.

ودعا البراك الراغبين للالتحاق بالمعهد تقديم طلباتهم عبر بوابة القبول الموحد (هنا) أو زيارة مقر المعهد على طريق حائل القصيم وتعبئة بياناتهم واختيار أحد التخصصات المتاحة للتدريب.