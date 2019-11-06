بدء تسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
في مسابقتي الملواح 400 متر ومزاين الصقور

بدء تسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

2019/11/06
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بدأ فريق التسجيل الخاص بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم، استقبال طلبات الصقارين الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح 400 متر، ومزاين الصقور في المهرجان، وذلك في مدينة الدمام التي تعد المحطة الأولى لفريق التسجيل.
وتوافد عدد كبير من الصقارين السعوديين للتسجيل في المسابقات التي تم تقسيم المنافسة فيها على فئتي الملاك والمحترفين.


يذكر أن نادي الصقور السعودي أعلن عن تخصيص 8 مدن للتسجيل تبدأ من الدمام الذي ينتهي التسجيل فيها يوم غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساء وذلك بفندق نوفتيل الدمام، ويتوجه بعدها فريق التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لمدينة حفر الباطن ويستمر التسجيل فيها لمدة 3 أيام، وبعدها مدن عرعر و سكاكا و حائل وبريدة وينبع والرياض.
هذا وكان نادي الصقور قد أعلن عن موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية وذلك خلال الفترة من 1حتى 16 ديسمبر المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض.


‎وسوم

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