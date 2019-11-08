برباعية .. #الاتحاد يتأهل لدور الـ32 في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي الاتحاد، شباك الرياض برباعية دون رد، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وسجل الاتحاد الهدف الأول له عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة العشرين.

وفي الشوط الثاني، اكتسح الاتحاد فريق الرياض حيث أحرز ثلاثة أهداف عبر كل من رومارينيو هدفين وإيمليانو فيتشيتو هدفًا في الدقائق الـ50 والـ65 والـ72.

وكانت مباراة الاتحاد والرياض أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ونجح نادي الأخدود بعد معاناة في العبور لدور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز بصعوبة على نادي النهضة بنتيجة 5- 4.

وسجل النهضة أربعة أهداف في الشوط الأول عبر كل من خالد العنزي وفيصل الغامدي وتركي الدوسري وعبدالرحمن الربيع، بينما سجل الأخدود هدفًا واحد عبر اللاعب طارق العجمي.

وفي الشوط الثاني تغير الحال تمامًا، حيث سجل الأخدود 3 أهداف عبر علي هادي وعبدالله الربيعي وصالح الحارثي لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني الإضافي نجح مهند السالم في إحراز الهدف الخامس لفريق الأخدود ليفوز الأخدود بخماسية مقابل رباعية ويعبر لدور الـ32.

وفي الدور الـ64، نجح نادي العربي في الفوز على الباطن بنتيجة 2- 1 ليعبر العربي إلى دور الـ32.

وسجل للعربي كل من عبدالرحمن التومان ومحمد مبارك، بينما سجل يوسف الشمري هدف نادي الباطن الوحيد.