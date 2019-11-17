بردية الجوف تكسو المناطق البرية باللون الأبيض

المواطن - الجوف

اكتست مناطق جنوب غرب منطقة الجوف البرية بالبياض بعد هطول زخات من البرد شهدتها هذه المناطق تزامناً مع تغير الحالة الجوية التي تعيشها حاليا عدة مناطق بالمملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان ، وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة), كما يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة وتكون الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.