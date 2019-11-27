برشلونة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في دورتموند

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز البارشا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

وبدأت مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بشكل سريع، واستغل الفريق الضيف خطأ من ثنائي البارشا راكيتيتش وصامويل أومتيتي، وسدد شولز كرة قوية في الدقيقة الأولى، ولكنها مرت بجوار المرمى.

وأطلق راكيتيش كرة قوية في الدقيقة السابعة ولكنها اصطدمت بالمدافع، وسجل لويس سواريز الهدف الأول في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند عند الدقيقة 21، مستغلًا تمريرة مميزة من ليونيل ميسي إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ونجح سواريز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29 من تمريرة للأرجنتيني ميسي أيضًا، ونجح ليونيل في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة رائعة من المهاجم الأوروغوياني.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد أنطوان جريزمان أن يُسجل الهدف الثالث في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند عند الدقيقة 46، ولكن حارس المرمى بوركي تألق وأبعدها، قبل أن يهز اللاعب ذاته الشباك في الدقيقة 67.

ونفذ ميسي ركلة حرة مباشرة بشكل رائع في الدقيقة 75، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة، وقلص الفريق الألماني الفارق في الدقيقة 77 عن طريق جادون سانشو، لتنتهي مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بفوز البارشا بثلاثية.

وبعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، رفع البارشا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، ليضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد الفريق الألماني عند 7 نقاط في المركز الثالث.