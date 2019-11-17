برشلونة يبحث التجديد لـ ميسي

المواطن - محمد سمعه

يأمل نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن اقترابه من مغادرة النادي الكتالوني وخوض تجربة احترافية في مكان آخر.

وأكد الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لـ برشلونة أن إدارة البارشا دخلت في مفاوضات مع ميسي لتجديد عقده، خاصة أن اللاعب يُمكنه الرحيل بالمجان لأي فريق خارج أوروبا في نهاية أي موسم.

وقال أبيدال لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إدارة برشلونة تتحدث حاليًا مع ميسي من أجل تجديد العقد وأتمنى أن تصل الأمور لطريق جيد قريبًا.

وكان ميسي بدأ مسيرته مع الفريق الأول لـ برشلونة في عام 2004.

ويرتبط الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد مع نادي برشلونة، ينتهي في عام 2021.