برشلونة يفقد ديمبلي 10 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مباراة بوروسيا دورتموند بالأمس.

ولعب برشلونة ضد بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز البارشا بنتيجة 3/ 1.

وتعرض ديمبلي لإصابة قوية في الدقيقة 26 من أحداث مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُشارك الفرنسي أنطوان جريزمان بدلًا منه.

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر موقع الإلكتروني: “أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها عثمان ديمبلي، أنه يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، والوقت التقريبي لغيابه حوالي 10 أسابيع”.

يُذكر أن عثمان ديمبلي شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في 8 مباريات هذا الموسم، 4 منها في الدوري الإسباني، ومثلها في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا في شباك إشبيلية.