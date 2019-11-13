برشلونة يُفكر في نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي برشلونة الإسباني لفتح خط جديد من المفاوضات مع البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد معه في يناير المقبل.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن ويليان مطلوب في برشلونة، حيث ستتحرك إدارة النادي الكتالوني للتعاقد مع اللاعب البرازيلي في يناير المقبل.

ويتألق ويليان، تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف في 15 مباراة مع تشيلسي بكافة المسابقات.

جدير بالذكر أن ويليان سجل 55 هدفًا في 307 مباراة مع تشيلسي منذ وصوله للبلوز في 2013 قادمًا من نادي أنجي ماكشالا الروسي.

واعترف اللاعب البرازيلي ويليان، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أن برشلونة الإسباني قدم عرضًا إلى البلوز، وذلك من أجل التعاقد معه بعد نهاية كأس العالم 2018 بـ روسيا.

وتحدث ويليان لـ DAZN قائلًا: عرض واحد حقيقي كان من برشلونة للتعاقد معي بعد نهاية مونديال روسيا، وتشيلسي قابل عرض برشلونة بالرفض؛ لأنني وأسرتي أحببنا العيش في لندن وهناك الكثير من العوامل ساعدتنا على البقاء.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن برشلونة قدم عرضًا لـ تشيلسي قدره 55 مليون جنيه إسترليني، لكن البلوز رفض.

وسينتهي عقد ويليان مع تشيلسي في صيف عام 2020.