برشلونة يُلمح باهتمامه بنجم الإنتر

المواطن - محمد سمعه

ألمح الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي بنادي برشلونة الإسباني، إلى اهتمام ناديه بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات أبيدال الذي قال: مارتينيز لاعب متكامل وهو يقدم مستويات كبيرة، ولديه قدرات مميزة.

وأضاف أبيدال: أعرف برشلونة تمامًا وأعرف كيف يُمكن للاعب التأقلم مع البارشا، ولا أنظر إلى لاعب واحد فقط يلعب كل نهاية أسبوع، ولكن أنظر إلى اللاعبين الباقيين.

وقيل إن برشلونة، سيتنافس مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تلقى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تهديدًا بالقتل، وذلك بعد إرسال رصاصة له في رسالة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفتا كوريري ديللا سيرا ولا جازيتا ديللو سبورت الإيطاليتان: إن كونتي أصبح تحت حماية الشرطة الإيطالية، بعد أن تلقى رسالة حملت الكثير من نبرات التهديد له مع وجود رصاصة مُرفقة بجانب الرسالة.

جدير بالذكر أن الشرطة تُرافق كونتي أثناء خروجه من منزله وأثناء حضوره لتدريبات إنتر ميلان.

وفتحت الشرطة الإيطالية تحقيقًا حول واقعة تهديد كونتي بالقتل، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن ما حدث للمدرب الإيطالي هو مجرد شخص يبحث عن شهرة.