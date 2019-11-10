برشلونة: 30 مليون يورو لرحيل راكيتيتش
خلال فترة الانتقالات الشتوية

برشلونة: 30 مليون يورو لرحيل راكيتيتش

2019/11/10
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي برشلونة لا يُمانع في رحيل لاعب وسطه الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحدد سعرًا معينًا للموافقة على بيعه.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الأحد، إلى أن نادي برشلونة اشترط الحصول على 30 مليون يورو لرحيل الكرواتي راكيتيتش، الذي يسعى ثلاثي الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر وميلان لضمه.

وكانت تقارير صحافية سابقة قد أكدت عدم وجود نية لدى نادي برشلونة لبيع راكيتيتش، لأي منافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد ما تردد عن رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد معه.

يُذكر أن الدولي الكرواتي راكيتيتش خرج من حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي بشكل كبير خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأصبح يشارك على فترات متباعدة كبديل.

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