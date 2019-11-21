برقيتا عزاء من الملك سلمان وولي العهد لعائلة آل خازم

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالله آل خازم وأسرته الكريمة في فقيدهم صالح آل خازم، داعين له بالرحمة والغفران وللأسرة بخالص العزاء والمواساة.

من جهته، عبر الدكتور أحمد الخازم باسم والده وأبنائه وأبناء وبنات وذوي الفقيد عن خالص تقديرهم لمواساة القيادة الحكيمة في الفقيد بدعائهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بطول العمر والصحة والجزاء والمثوبة في الجنة على لفتتهم الكريمة والتي تدل على نبل قيادتنا الحكيمة من كل مكروه وسدد خطاهم.

كما تقدم بشكره وتقديره إلى أمير الباحة، حسام بن سعود على اتصاله الكريم.