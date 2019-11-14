برنامج لتحديد توقيت أي دولة بالعالم

المواطن - الرياض

نشر عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، رابطًا لبرنامج يتيح للمستخدم تحديد التوقيت في أي دولة في العالم، وكذلك موقعها على الخريطة.

وقال السبيعي: “البرنامج يتيح تحديد التوقيت في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى تحديد موقعها على الخريطة ومقارنة الوقت، سهل الاستخدام ومفيد”.

وأضاف عبدالله السبيعي: “البرنامج مجاني لفترة محدودة، للآيفون والآيباد، ويمكن تحميله من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

لتحديد التوقيت ⏰ في اي دولة بالعالم بالإضافة الى تحديد موقعها على الخريطة ومقارنة الوقت 👌🏻 سهل الاستخدام ومفيد . مجاني لفترة للايفون والايبادhttps://t.co/pOzK3XCwKM pic.twitter.com/HWkdTQY5MQ — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 12, 2019