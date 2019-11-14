برنامج لتحديد توقيت أي دولة بالعالم
مجانًا لأجهزة الآيفون والآيباد

برنامج لتحديد توقيت أي دولة بالعالم

2019/11/14
الساعة 8:20 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

نشر عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، رابطًا لبرنامج يتيح للمستخدم تحديد التوقيت في أي دولة في العالم، وكذلك موقعها على الخريطة.

وقال السبيعي: “البرنامج يتيح تحديد التوقيت في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى تحديد موقعها على الخريطة ومقارنة الوقت، سهل الاستخدام ومفيد”.

وأضاف عبدالله السبيعي: “البرنامج مجاني لفترة محدودة، للآيفون والآيباد، ويمكن تحميله من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

 

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