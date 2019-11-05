بريطانيا مرحبةً باتفاق الرياض: خطوة هامة للوصول إلى حل شامل في اليمن

بريطانيا مرحبةً باتفاق الرياض: خطوة هامة للوصول إلى حل شامل في اليمن

2019/11/06
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رحبت وزارة الخارجية البريطانية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرةً أن الاتفاق خطوة هامة تجاه الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما أشادت الحكومة البريطانية عبر “تويتر”، بجهود المملكة الرامية إلى إعادة تأسيس الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء توقيع اتفاق الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وشهد التوقيع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في قصر اليمامة، حضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.


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