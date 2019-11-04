بشرى سارة لعشاق #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

من المقرر أن يستمع جمهور الاتحاد اليوم الاثنين إلى خبر سار حول المدرب الجديد المقرر تعيينه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج ” الدوري مع وليد”: الاتحاد سيعلن الاثنين عن مدربه الجديد بعد أن تم الاتفاق معه والمدرب حقق بطولة أوروبية، فكروا فيه من يكون؟

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي سلطان الأسمري عبر حسابه في تويتر: يصل بإذن الله مساء الاثنين إلى جدة المدرب الهولندي تين كات.

وفي وقت سابق، كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن موعد قدوم المدرب الجديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال أنمار الحائلي في فيديو لأحد جماهير الاتحاد أمس الأحد: المدرب الجديد يأتي في هذا الأسبوع بإذن الله.

ودخل العديد من المدربين قائمة الترشيح لتدريب نادي الاتحاد بعد إقالة سييرا، مثل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأهلي السابق، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن نادي الاتحاد كان مهتمًا بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، لكن الإدارة رفضت فكرة تواجده بسبب مطالبه المالية الكبيرة.

وكان نادي ريال مدريد أقال سانتياجو سولاري في أوائل عام 2019، حيث تم التضحية به من أجل التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب النادي الملكي.

ويعاني الاتحاد من تراجع نتائجه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تلقى أربع هزائم متتالية من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.