بصمات رينارد الفنية لم تظهر مع الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تعرض المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لانتقادات، بعد تراجع أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وخسارته أمام الكويت بنتيجة 3/ 1 في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، ويطمح في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

بصمة رينارد غائبة:

وعلق الناقد الرياضي جمال عارف على أداء الأخضر قائلًا: “قلتها سابقًا وأعيدها لم نشاهد أي بصمة للمدرب رينارد مع الأخضر هل يوجد أحد يناقشه بالمنتخب؟.. لم نشاهد الأخضر بالشكل المأمول حتى الآن”.

وتابع الناقد الرياضي محمد الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مطلوب من مدرب الأخضر رينارد أن لا يتفلسف فنيًّا، ومباراة البحرين قد تكون أصعب.. غياب لاعبي الهلال عن المنتخب مؤثر”.

وأضاف الناقد الرياضي غرم العمري: “لم نشاهد بصمة فنية للمدرب رينارد مع المنتخب السعودي رغم أن دورينا قوي جدًّا.. هل يعقل أن الأخضر بلا ظهير أيسر؟!.. هناك لاعبون مميزون لم يتم منحهم الفرصة وآخرون لم يتم استدعاؤهم”.