بطولة غريبة.. طفلة تنقذ صديقتها من تمساح ثائر وتفقأ عينيه!

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طفلة زيمبابوية أصبحت بطلة بعد أن أنقذت صديقتها من تمساح مفترس بطريقة مليئة بالشجاعة والإقدام، هي ريبيكا مونكومبوي، البالغة من العمر 11 عامًا، حيث أنقذت صديقة لها من فكي تمساح.

مونكومبوي روت قصة البطولة، بحسب “سكاي نيوز”، قائلة: إنها أنقذت صديقتها لاتويا مواني، البالغة من العمر 9 أعوام، من خلال القفز على ظهر تمساح ثم فقأت عينيه.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام زيمبابوية، فإنه أثناء عودة ريبيكا وصديقاتها من السباحة في جدول بالقرب من منزلهم في قرية “سندريلا”، سمعن صراخًا صادرًا من الماء.

وقالت وسائل الإعلام: إن الفتاة أصيبت بالذهول لرؤية تمساح يجر صديقتها في الماء، وفي حين أن جميع الأطفال الآخرين كانوا خائفين أو هربوا من المكان، اندفعت ريبيكا نحو الماء، وقفزت فوق التمساح وبدأت تفقأ عينيه إلى أن دفعته لإرخاء فكيه عن لاتويا.

وقالت ريبيكا لصحيفة صنداي تايمز: “لقد خرجنا من الماء، ثم سمعنا لاتويا التي ظلت تسبح وحدها وهي تصرخ قائلة: إن هناك شيئًا كان يجرها من يدها. ولأنني كنت الأكبر بين الأطفال السبعة الآخرين، شعرت بالحاجة إلى إنقاذها”.

ويبدو مما ذكر في التقارير الإعلامية أن الفتاة الشجاعة ركضت نحو التمساح الذي قبض على لاتويا من يدها وساقها، ثم بدأت في ضربه بقبضاتها، لكن ضرباتها على ما يبدو لم تزعج التمساح على الإطلاق، لذا استخدمت أصبعها في وكز عينيه حتى أرخى فكيها عن لاتويا، ثم سبحتا مبتعدتين عن التمساح الذي لم يهاجمهما ثانية.

ومن اللافت للنظر أن ريبيكا تمكنت من إنقاذ صديقتها من دون أن تصاب بأي جروح، في حين تمت معالجة لاتويا، في مستشفى إقليمي، من جروح طفيفة لحقت بها.

وأشاد والدا لاتويا بشجاعة ريبيكا وشكراها على إنقاذ حياة ابنتهما.