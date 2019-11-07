بطول 231 كيلو مترًا .. انطلاق مرحلة رالي العُلا نيوم الثالثة الجمعة

المواطن - واس

تنطلق غداً المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم, وهي مرحلة الانتقال من العُلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا وتبدأ من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”.

وتأتي المرحلة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، من مسيرة هذا الرالي, حيث يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان “ميني”، صدارة الرالي وتقدم السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي للمركز الثاني وتراجع السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي “بيجو” للمركز الثالث, وظل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” مُحافظًا على المركز الرابع في الترتيب العام.

وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، يواصل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم “كاي تي أم” تصدُّره لترتيب هذه الفئة، وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتصدُّر هذه الفئة.

ويشكل هذا الرالي الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

واستعاد السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي سُرعته ووتيرته المعهودة في اليوم الثاني من مُنافسات رالي العُلا نيوم، ضمن الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وذلك بعد تأخُّره في مرحلة البارحة، بسبب مشاكل في تبديل الإطارات.

وخاض المُتسابقون اليوم المرحلة الخاصة الثانية (“العُلا – 2”) وطولها 212 كيلومترًا، بدأت من “الرفيعة” وانتهت في “قرية عين”، حول محافظة العُلا، وهي تكرار لمرحلة الأمس.

اجتاز الراجحي “تويوتا” هذه المرحلة بتوقيت 1:39:40 ساعة، سمحت له بتعويض أربع دقائق تقريبًا من الدقائق الستّ التي خسرها البارحة أمام المُتصدِّر مُواطنه ياسر بن سعيدان “ميني”، حيث تقدَّم للمركز الثاني في الترتيب العام.

وقال الراجحي: “المرحلة الخاصة لليوم تُشبه مرحلة البارحة، وسجلت فيها وقتًا جيدًا، حيث ضغطت بكل قوة لإنهائها أولًا”.

وتابع: بعد 140 كيلومترًا داخل المرحلة أبطأت سُرعتي بسبب الغُبار من السيارة التي إمامي، حيث قُدت وسط الغُبار في آخر 70 كم منها”.

وأضاف: “آمل مُواصلة الضغط يوم غدٍ للاستحواذ على الصدارة، وألّا أتعرض لانثقابات، الفارق كان أكثر من ست دقائق البارحة والآن هو دقيقتان ونصف تقريبًا”.

وأنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي “بيجو” مرحلة اليوم ثانيًا، بفارق دقيقتين ونصف تقريبًا عن الراجحي، تلاه السائق ابن سعيدان، مع ذلك تراجع القاسمي للمركز الثالث، بينما حافظ ابن سعيدان على الصدارة.

وفي ذات السياق، واصل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” تعلُّم دروسه في الرالي، حيث أنهى مرحلة اليوم رابعًا، ومُحافظًا على ذات المركز في الترتيب العام.