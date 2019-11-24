بعثة #الهلال تصل الرياض غدًا

المواطن - مروة نبيل

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض على متن طائرة خاصة، ظهر يوم غد الاثنين، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا على استاد سايتاما بهدفين دون رد سجلهما سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز، وكان الزعيم قد فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالرياض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مقدمة مستقبلي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فور وصوله غدًا إلى الرياض.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدأت الترتيبات الخاصة لهذا الاستقبال، بالإضافة لإقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية.

كما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن إقامة احتفال عالمي كبير لنادي الهلال يوم الخميس القادم في البوليفارد في مسرح محمد عبده، للاحتفال بهذا الإنجاز المميز.