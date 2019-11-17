بعثة #الهلال تغادر إلى اليابان

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر صورًا من استعداد نجوم أزرق العاصمة للسفر إلى اليابان، من أجل مواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وعلّق الحساب الرسمي للهلال على صور مغادرة اللاعبين قائلًا: هنا المطار، قبل المغادرة إلى طوكيو.

وقالت تقارير صحافية إن الهلال سيغادر إلى اليابان بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا.

وقبل السفر إلى اليابان، منح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الهلال الدوليين راحة إضافية لمدة يوم من التدريبات، بعد الراحة التي نالوها أول أمس الجمعة عقب عودتهم من مباراة السعودية وأوزبكستان.

وسيترأس فهد بن نافل رئيس الهلال بعثة الفريق التي ستغادر إلى اليابان، كما من المقرر التحاق السوري عمر خربين مهاجم الهلال ببعثة الأزرق المسافرة.

من ناحية أخرى، تُمثل مواجهة الهلال لنادي أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، لحظة خاصة للنجم سالم الدوسري الذي عانى من كابوس قبل عامين، عندما واجه أوراوا في نهائي آسيا نسخة 2017.

ونشر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا باللغة الإنجليزية في تويتر لحظة طرد الدوسري أمام أوراوا في إياب نهائي 2017، ثم تألقه وتحوله بطريقة لافتة للأنظار في نسخة 2019، حيث كان أحد العوامل التي ساهمت في تأهل الهلال لنهائي الآسيوية في العام الجاري.

وأكد الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا أن تألق سالم الدوسري في نسخة 2019، أنساه كابوس طرده في إياب نسخة 2017.