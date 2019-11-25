بعدسة “المواطن”.. استقبال تاريخي لزعيم آسيا

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي

رصدت عدسة “المواطن” الاستقبال التاريخي الذي حظيت به بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وكان في مقدمة مستقبلي بعثة الهلال اليوم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من أعضاء شرف الزعيم، وهم؛ الأمير الوليد بن طلال، الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير نواف بن سعد والأمير أحمد بن سلطان.

ووثقت عدستنا تواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حافلة مكشوفة خلال اتجاهها إلى الدرعية للاحتفال مع الجماهير باللقب الآسيوي في الاحتفالية الاستثنائية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، خلال النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل.