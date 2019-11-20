بعد الأزمات .. مفاجأة تُبشر جمهور #النصر

المواطن - محمد سمعه

بعد الأزمات التي مر بها نادي النصر- مؤخرًا- بسبب تغريدات عضو النصر الذهبي السابق سعد آل مغني، بالإضافة إلى أزمة المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول التي انتهت مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد، تلقى الجمهور النصراوي خبرًا سارًّا يُعزز من استقرار الفريق للمرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن حمد الله أبلغ القريبين منه أنه سعيد في النصر ولا يريد الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد حمد الله المعشوق الأول لدى جماهير النصر، خاصة بسبب أن أهدافه الحاسمة، نجحت في إهداء لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للعالمي في الموسم الماضي.

كما أن حمد الله حسم ديربي الرياض أمام الهلال يوم 27 أكتوبر الماضي، بتسجيله هدفين للنصر ساهما في اقتراب العالمي من منافسة الأزرق على لقب الدوري.

وكان اسم حمد الله ارتبط مؤخرًا بالانتقال للدوري الإيطالي وأحد أندية الدوري القطري، لكن اللاعب المغربي أكد ولاءه للنصر في الفترة القادمة.

يذكر أن حمد الله كان جدد عقده مع النصر حتى عام 2022 مع انطلاق الموسم الجاري.

وانضم حمد الله لصفوف نادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من نادي الريان القطري.