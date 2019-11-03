بعد الفيديو الشهير .. نجم #الشباب يعتذر عن تصرفه تجاه مشجع

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب عبدالملك الخيبري، لاعب الشباب، عن السبب الحقيقي وراء قذفه هاتفاً نقالاً لأحد المشجعين بعيدًا عنه، بعد الحديث الذي دار بينه وبين المشجع صاحب الهاتف النقال.

وكان عبدالملك الخيبري خرج من حافلة الفريق الشبابي ليدخل إلى فندق الإقامة أول أمس الجمعة وفي طريقه فوجئ بمشجع قال له: “تدري مدري وش تلعب”.

وعلى الفور خرج عبدالملك الخيبري عن شعوره وألقى بهاتف المشجع بعيدًا عنه، كما ظهرت على وجهه علامات الغضب من حديث المشجع.

واعتذر الخيبري عن تصرفه مع المشجع قائلًا: “هذا المشجع لا يُمثل إلا نفسه ولكنني أعتذر عن تصرفي، أمر طبيعي أن أتصرف مثل هذا التصرف، بعد حديثه الغريب معي”.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس السبت في فخ الخسارة أمام التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التعاون التسجيل عبر اللاعب هيلدون أوجستو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

ورد الشباب سريعًا حيث سجل الكولومبي دانيلو أسبريا هدف التعادل لليث في الدقيقة السابعة والأربعين.

ولم ييأس نادي التعاون، الذي قاتل من أجل إحراز الهدف الثاني، فكان له ما أراد عبر اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة السبعين.

ووسط محاولات من نادي الشباب لإحراز الهدف الثاني، تمكن اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا من إحراز الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة الثمانين، لتنتهي المباراة بفوز التعاون بثلاثية مقابل هدف.