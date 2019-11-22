بعد حفل الأسطورة روتانا تغطي ليلة السندباد

المواطن - الرياض

تنقل شبكة قنوات روتانا مباشرة، حفلات موسم الرياض مع أبرز نجوم المملكة والخليج والعالم العربي، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك عبر محطاتها الفضائية الأربع؛ روتانا خليجية، روتانا كليب، روتانا موسيقى، وLBC.

وانطلقت تغطيات روتانا الخاصة والمباشرة لحفلات موسم الرياض مساء أمس الخميس، مع حفل الفنان محمد رمضان، والذي تم نقله من خلال قنوات؛ روتانا ميوزك، كلاسيك، وLBC، وعبر قنوات؛ روتانا خليجية، روتانا موسيقى، وLBC، تغطي روتانا اليوم الجمعة حفل ليلة السندباد ويحييها المطرب راشد الماجد.

ويقدم نجوم الغناء الخليجي: حسين الجسمي وبلقيس وأصيل أبو بكر، حفلًا غنائيًا ضمن موسم الرياض، من المقرر أن يتم نقل تغطيته بشكل مباشر على روتانا خليجية، وروتانا موسيقى، وLBC، غدًا السبت، فيما تغطي شبكة قنوات روتانا الثلاثاء القادم 26 نوفمبر حفل المطرب رابح صقر، وذلك من خلال قناة روتانا خليجية، وروتانا موسيقى، وLBC. وفي الثلاثين من الشهر الجاري تنقل ذات القنوات مباشرة تغطية حفل نجوم الكويت نوال الكويتية ونبيل شعيل.

وخلال شهر ديسمبر المقبل تنقل كل من: روتانا خليجية، وروتانا موسيقى، وLBC، ثلاث حفلات ضمن موسم الرياض، البداية مع ليلة قوس ومباراة اعتزال اللاعب الدولي السعودي ياسر القحطاني والحفل الغنائي، والذي سيتم تغطيته مباشرة الأحد 1 ديسمبر، ثم ليلة البرنس المطرب ماجد المهندس الثلاثاء 17 ديسمبر، وأخيرًا حفل ياسر بو علي الجمعة 27 ديسمبر.