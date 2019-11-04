بعد زيارته.. الخطيب يشكر آل الشيخ ويُثمن مشاعره تجاه الأهلي

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، في منزله، اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا مع الخطيب وظهر مرتديًا قميص النادي الأهلي المصري خلال الزيارة، والتقط العديد من الصور التذكارية معه تدل على حالة الصلح بينهما.

وعلق تركي آل الشيخ على الصور قائلًا: “في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، والحمد لله هو بخير، تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا”.

ومن جانبه، نشر حساب النادي الأهلي المصري الرسمي على “تويتر”، بيانًا جاء فيه: “بكل الترحاب والتقدير استقبل محمود الخطيب بمنزله اليوم تركي آل الشيخ، والذي حضر إلى القاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على صحبته بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين”.

وتابع البيان: “وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء”.

وعبر الخطيب عن امتنانه وتقدير البالغ لزيارة تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته، سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه.

وأشار إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين؛ لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم، وانتهى بالترتيب للقاء عقب عودة الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.