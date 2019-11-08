بعد عام و9 أشهر .. #الهلال ينتظر هدية ملعب الجامعة

المواطن - محمد سمعه

يتفاءل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكذلك الجمهور الهلالي بـ ملعب جامعة الملك سعود الشهير بـ”محيط الرعب”، حيث يحتضن مواجهة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا غدًا بين الهلال وأوراوا.

وكان ملعب الجامعة احتضن للمرة الأولى مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا في فبراير من عام 2018 ضد نادي العين الإماراتي، ووقتها تعادل الهلال بدون أهداف.

وبعد مرور عام وتسعة أشهر، ينتظر فريق الهلال وجماهير الأزرق، أن يبتسم الملعب لهم غدًا أمام أوراوا الياباني في موعد مهم ومناسبة منتظرة، ليحقق الهلال نتيجة إيجابية على أرضية ملعب الجامعة تقربه من التتويج باللقب الآسيوي، قبل مباراة العودة في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، كما يحلو للمدرّج الأزرق تسميته، يتسع لخمسة وعشرين ألف مشجع، خُصص منها نحو أربعة آلاف مقعد للعائلات ولذوي الإعاقة، و10 غرف خاصة لكبار الشخصيات، حيث يحتوي الإستاد على بوابات إلكترونية، وغرف الإحماء الداخلية للاعبي الأزرق وضيوفهم، إلى جانب 145 كاميرا مراقبة في مختلف جوانب الملعب، ونحو خمسين شاشة تلفزيونية في المرافق الداخلية، كما يحتوي على مركز إعلامي مجهز بأحدث وسائل التقنية، وقاعتين مخصصة للمؤتمرات الصحفية والاجتماعات.

واحتاج ملعب جامعة الملك سعود ثلاث سنوات من أجل بنائه وتطويره بالشكل المميز له حاليًّا، حيث بدأ البناء فيه من عام 2011 حتى عام 2014.

وتم افتتاح ملعب الجامعة بعد بنائه في السابع من مايو من عام 2015 ليكتب شهادة ميلاده وظهوره إلى النور كواحد من أفضل الملاعب المتواجدة حاليًّا في المملكة.

وجاءت تكلفة تطوير وبناء ملعب الجامعة خلال ثلاث سنوات بحوالي 215 مليون ريال.

وسبق لملعب الجامعة أن استضاف العديد من الأحداث الرياضية المهمة، حيث استضاف مباراة السعودية والعراق ومباراة السعودية والبرازيل في البطولة الرباعية الدولية التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2018.

كما استضاف ملعب الجامعة كذلك حدث Crown Jewel التابع للمصارعة الحرة في نوفمبر من عام 2018.