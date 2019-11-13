بغلف: من باب الوفاء تكريم آل سويلم

المواطن - محمد سمعه

صرّح عبدالعزيز بغلف، عضو نادي النصر الذهبي، أن التكريم المقرر إقامته لـ سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، يأتي بعد انتشاله للنصر والصعود به إلى القمة في موسم 2018- 2019.

وتحدث بغلف لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: من باب الوفاء والعرفان للرجل الاستثنائي في مرحلة استثنائية، استطاع سعود آل سويلم انتشال النصر والصعود به إلى القمة من خلال عمل مؤسساتي واحترافي كبير.

وأضاف بغلف: في أول اجتماع لنادي النصر، ذكرت الإدارة برئاسة صفوان السويكت أن الاحتفال بـ الدوري لن يُقام إلا في حضور الأخ سعود آل سويلم.

وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت في وقت سابق عن تكريم رئيس العالمي السابق، سعود السويلم تقديرًا على مجهوده مع الفريق في الموسم الماضي.

وكتب صفوان السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ويسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل، وأرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة رئاسة السويلم قد توج بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة، بعد منافسة قوية من نادي الهلال.