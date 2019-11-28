بـ 38.1 مليار ريال .. اكتتاب أرامكو يتجاوز المعروض للأفراد

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية أن اكتتاب الأفراد فاق المعروض.

وقالت سامبا يوم الخميس إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال أي ما يعادل 10.2 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو طرح 1.5 % من أسهمها في السوق المالية السعودية على أن يتم تخصيص ثلثها للمكتتبين الأفراد.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري للسهم ما بين 30 – 32 ريالًا لكن الإقبال الكبير على الاكتتاب سيجعل السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري ما يشكل فرصة إيجابية للمستثمرين والصناديق الاستثمارية بالدخول في سهم أرامكو لاسيما مع تراجع أسعار الفائدة والعائد على السندات.

شرائح المكتتبين

وفي وقت سابق كشفت شركة أرامكو أن طرح أسهمها للاكتتاب يقتصر على شريحتين من المستثمرين السعوديين والأجانب.

وأوضحت أرامكو أن الشريحة (أ): هي المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

أما الشريحة (ب): فهي المستثمرون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حسابًا بنكيًا لدى إحدى الجهات المستلمة

الأسهم المجانية

وسيكون من حق المواطنين السعوديين الحصول على أسهم مجانية (بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية).

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني، وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.

استمرار اكتتاب المؤسسات

يأتي هذا فيما تمتد الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.