2019-11-22 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم بقفزة مذهلة ثعبان يلتهم غزالًا بقفزة مذهلة ثعبان يلتهم غزالًا 2019/11/22 الساعة 12:16 مساءً - فيحصاد اليوم, يوتيوب طباعة وسومالهندثعبان يلتهم غزال المواطن - متابعة وثق مقطع فيديو لحظة مذهلة حيث قفز ثعبان من البركة لينقض على غزال بري وهو ينحني لشرب الماء في إحدى غابات الهند. شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم اترك تعليق This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ زيادة الرحلات الجوية بين المملكة والهند بلبل يقتل 20 شخصًا بالهند وبنجلاديش فيل غاضب يُنهي حياة مصور بطريقة مؤلمة وفاة رجل بعد التهام 41 بيضة للحصول على 100 ريال "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه بعد حفل الأسطورة روتانا تغطي ليلة السندباد حفل أسطوري لـ محمد رمضان بموسم الرياض فيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء الرياض ديفيد سميث يحطم الرقم القياسي بموسم الرياض حساب المواطن هل يتأثر حساب المواطن بتغير الحالة الاجتماعية ؟ موعد إعلان أهلية حساب المواطن هل يتأثر دعم حساب المواطن بالنشاط التجاري؟ هل يؤثر عدد العمالة على حساب المواطن ؟ الوظائف #وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية غرفة الرياض تطرح 526 #وظيفة للجنسين #وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي #وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله يوتيوب بقفزة مذهلة ثعبان يلتهم غزالًا إطلاق نار على متسلل بمطار أمريكي فيديو.. حوت ضخم يخترق تجمعًا للسباحين طلبت مساعدة مالية فقتلها وسط الشارع
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