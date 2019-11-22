بقفزة مذهلة ثعبان يلتهم غزالًا

بقفزة مذهلة ثعبان يلتهم غزالًا

2019/11/22
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو لحظة مذهلة حيث قفز ثعبان من البركة لينقض على غزال بري وهو ينحني لشرب الماء في إحدى غابات الهند.

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