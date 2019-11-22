بكل تواضع ولي العهد يلبي طلبات السيلفي

المواطن - الرياض تصوير : بندر الجلعود

تسابق العديد من حضور فعاليات مسابقة فورمولا إي الدرعية، على التقاط صور السيلفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته المسابقة.

وفي كل مناسبة يحضرها ولي العهد يتسابق الحضور على توثيق هذه اللحظة عبر صور السيلفي أو مقاطع الفيديو فيما يلبي الأمير محمد بن سلمان، رغبات الحضور بكل تواضع.

وكان ولي العهد، شهد اليوم، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة إيه بي بي فورمولا إي للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.