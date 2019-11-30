بلاغات العنف يتدخل بعد رصد حالة تعنيف لطفل
التنسيق مع الجهات الأمنية للوصول للمعنف

بلاغات العنف يتدخل بعد رصد حالة تعنيف لطفل

2019/11/30
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدت حالة تعنيف لطفل من قبل شخص.

وأكد أبا الخيل، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه يتم التنسيق حاليًّا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.

وطالب متحدث العمل والتنمية الاجتماعية من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.

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