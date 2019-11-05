بلايلي وغريب يقودان الأهلي ضد الجندل

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في مباراة الأهلي ضد الجندل التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب الأهلي ضد الجندل اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي ضد الجندل

وجاء تشكيل الأهلي ضد الجندل اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، أرفين زوكانوفيتش، خالد البركة، نوح الموسى، يوسف الحربي، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، يوسف بلايلي وعبدالرحمن غريب.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الأهلي ضد الجندل اليوم، كل من؛ محمد اليامي، محمد آل فتيل، ألفيس ساريتش، يزيد البركة، لوكاس ليما، علي الأسمري، سلطان مندش، عبدالباسط هندي ومحمد المجحد.

وكان كريستيان جروس قد قرر منح ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم عمر السومة، دجانيني تافاريس وعبدالفتاح عسيري راحة من المشاركة في مباراة الأهلي ضد الجندل اليوم.