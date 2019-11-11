بلايلي يختار صفقة هجومية لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قرر الجزائري يوسف بلايلي وضع أنظار إدارة الأهلي على التعاقد مع صفقة هجومية، خلال الفترة المقبلة لمعاونة اللاعب السوري عمر السومة.

وكان بلايلي قال في أحد التصريحات التلفزيونية: إنه يريد انضمام مواطنه بغداد بونجاح لاعب السد القطري لصفوف الراقي.

وكان بونجاح صرّح من قبل أنه لا يفكر في ترك السد، فكيف ستقنع إدارة الأهلي بونجاح للتعاقد معه، خاصة أن اللاعب مُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده على حساب المنتخب السنغالي.

من ناحية أخرى، أقدم الجزائري يوسف بلايلي نجم النادي الأهلي على ارتكاب تصرف قاتل قد يهدد مسيرته مع الراقي؛ وذلك بسبب ما فعله في مباراة الأهلي والجندل في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان بلايلي بصق متعمدًا على لاعب الجندل في المباراة، حيث طالبت فئات عريضة من الجماهير والنقاد الرياضيين، لجنة الانضباط والنادي الأهلي بمعاقبة بلايلي.

وقد يتجه الأهلي إلى منع بلايلي من خوض مباريات مع الفريق الأول واللعب مع الرديف ومن ثم بيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعادت مشاكل بلايلي مع الأهلي الأذهان إلى ما فعله مع نادي أنجيه الفرنسي الذي لعب له في الفترة من 2017 حتى 2018، حيث صنع المشاكل هناك ولعب لفترة مع فريق الرديف، ثم عاد بعد ذلك لنادي الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي أكد أنه لم يرَ لقطة بلايلي مع لاعب الجندل، مضيفًا أنه في حال رؤيتها سيقرر ماذا سيصنع مع اللاعب الجزائري.