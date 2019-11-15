بلايلي يُبدع بمباراة الجزائر ضد زامبيا

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم النادي الأهلي ومنتخب محاربي الصحراء، يوسف بلايلي الأنظار خلال مباراة الجزائر ضد زامبيا التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر.

الجزائر ضد زامبيا

ولعب منتخب الجزائر ضد زامبيا بالأمس ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون صيف عام 2021.

وظهر محاربو الصحراء بشكل مميز في مباراة الجزائر ضد زامبيا بالأمس، ونجح في الفوز بخماسية دون رد، سجلها بغداد بونجاح هدفين، وهدف لكل من رامي بن سبعيني، هلال العربي سوداني ويوسف بلايلي الذي تألق خلال اللقاء.

بلايلي يخطف الأنظار

وكان يوسف بلايلي هو المحرك الأساسي لمنتخب بلاده في مباراة الجزائر ضد زامبيا بالأمس، وكان مساهمًا في جميع الأهداف التي سجلها، ليكون الأبرز بين لاعبي الفريقين.

وقام نجم النادي الأهلي يوسف بلايلي بتسجيل هدف مميز خلال مباراة الجزائر ضد زامبيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021، كما صنع هدفًا آخر، وتسبب في حصول منتخب بلاده على ركلة جزاء.

وأبدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعجابه الشديد بالهدف الرائع الذي سجله يوسف بلايلي خلال مباراة الجزائر ضد زامبيا بالأمس، وقام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويتواجد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي تضم منتخبات زامبيا، زيمبابوي وبوتسوانا.