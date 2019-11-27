بلايلي يُشارك في تدريبات #الأهلي
استعدادًا لمباراة النجوم

بلايلي يُشارك في تدريبات #الأهلي

2019/11/28
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك النجم الجزائري يوسف بلايلي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، بعدما تغيب عن مران الثلاثاء بإذن مسبق من الإدارة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وتركزت الحصة التدريبية على النواحي اللياقية والتمارين التكتيكية.

ومنح المدرب السويسري كريستيان جروس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجازة عن التدريبات لمدة يومين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النجوم، يوم الجمعة بعد المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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