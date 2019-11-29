بلعمري يعود لتدريبات #الشباب

المواطن - مروة نبيل

عاد المدافع الجزائري جمال بلعمري للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية، اليوم الجمعة.

وكان جمال بلعمري قد غاب عن التدريبات الجماعية لفريق الشباب لمدة 3 أيام دون عذر، وذلك حسبما أعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وظلت مشاركة بلعمري مع الشباب متقطعة منذ مشاركته مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث تغيب عن التدريبات بدون عذر أيضًا.

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة جمال بلعمري في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت تقارير صحافية أنه يملك عروضًا سعودية وخارجية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الشعلة، يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.