بلعمري يغيب عن #الشباب دون عذر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غياب المدافع الجزائري جمال بلعمري عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي بدون عذر.

وكان جمال بلعمري قد شارك مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، ثم تغيب عن مران الشباب بدون عذر أيضًا.

وانتهت الأزمة بعد ذلك بحضور جمال بلعمري والمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قبل يوم واحد من مواجهة الفيحاء في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت تقارير صحافية أن الهلال والنصر مهتمان بالحصول على خدمات بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الانتظار إلى صيف 2020، وضم المدافع الجزائري في صفقة انتقال حر، مشيرة إلى أن العالمي الأقرب لحسم الصفقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الشعلة، يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.